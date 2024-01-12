Что можно и нельзя делать славянскому народу во время празднования Щедрого вечера 13 января Юлия СкворцоваВ России Старый Новый год, который отмечается в ночь с 13 на 14 января, является особым праздником.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии