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Инструктор Харрис рассказал, что пришел в ужас, узнав об обстрелах Донбасса

Инструктор Харрис рассказал, что пришел в ужас, узнав об обстрелах Донбасса

Американский инструктор по снайперской подготовке Дэниэл Харрис, проходящий службу в Вооруженных силах России, рассказал, что был в ужасе, когда узнал, что украинские военные 8 лет обстреливали мирные города Донбасса.

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