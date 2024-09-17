Американский инструктор по снайперской подготовке Дэниэл Харрис, проходящий службу в Вооруженных силах России, рассказал, что был в ужасе, когда узнал, что украинские военные 8 лет обстреливали мирные города Донбасса.
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