В Смоленской области ветераны получат выплату в честь 80-летия Победы в ВОВ

На денежную поддержку в преддверии великого праздника смогут рассчитывать более трех тысяч смолян. В отделении Социального фонда России по Смоленской области сообщили о том, что направят выплаты смоленским ветеранам в честь 80-летия Великой Победы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии