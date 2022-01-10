В Красноярском крае сгорело здание аэропорта

В Красноярском крае ночью 8 января произошёл пожар в модульном здании аэропорта «Диксон». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, по факту возгорания возбуждено уголовное дело за «халатность».
В Красноярском крае ночью 8 января произошёл пожар в модульном здании аэропорта «Диксон». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, по факту возгорания возбуждено уголовное дело за «халатность».
Свежие комментарии