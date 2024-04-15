Крупнейшее стихийное бедствие за последние 80 лет: где самая тяжелая ситуация с наводнениями в регионах РФ Алиса БронскаяПрактически 190 населенных пунктов в 39 российских регионах пострадали от мощного весеннего наводнения.
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