Агата Муцениеце: «Встретила Тимофея в магазине. Не могу сказать, что он мне наговорил приятности»

По решению суда Тимофей должен был остаться с Агатой Муцениеце. Однако мальчик заявил, что хочет жить с отцом и его новой супругой.
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