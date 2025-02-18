Медведев сравнил поведение Киева с бешенным животным, кусающим хозяина

Удар украинскими беспилотниками по насосно-перекачивающей станции, нефть в которой принадлежит американским и европейским компаниям, назвал попыткой Киева укусить побольнее своего хозяина зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев 18 февраля в Telegram-канале.