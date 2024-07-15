Азат Хамаев: В Татарстане особое отношение к малым формам хозяйствования

Эффективно ли работает программа по развитию сельского хозяйства в Татарстане, как удается противостоять санкциям, чем поможет проект «Авыл яши», в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову рассказал председатель Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Азат Хамаев.
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