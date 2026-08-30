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Россия в шесть раз сократила импорт яблок из Турции в июле

Россия в шесть раз сократила импорт яблок из Турции в июле

Россия в июле сократила поставки яблок из Турции в шесть раз по сравнению с аналогичным месяцем 2025 года.

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