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Главный имам Мангистау рассказал, как не нарушить правила поста

Главный имам Мангистау рассказал, как не нарушить правила поста

С 23 марта в Казахстане начался священный месяц Рамадан. В течение всего периода Рамадана соблюдается строгий пост Ораза, который подразумевает отказ от воды, еды и интимных отношений от наступления утреннего намаза до наступления вечернего.

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