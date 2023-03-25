Главный имам Мангистау рассказал, как не нарушить правила поста

С 23 марта в Казахстане начался священный месяц Рамадан. В течение всего периода Рамадана соблюдается строгий пост Ораза, который подразумевает отказ от воды, еды и интимных отношений от наступления утреннего намаза до наступления вечернего.
С 23 марта в Казахстане начался священный месяц Рамадан. В течение всего периода Рамадана соблюдается строгий пост Ораза, который подразумевает отказ от воды, еды и интимных отношений от наступления утреннего намаза до наступления вечернего.
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