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Путин поздравил школьников с 1 сентября, экспорт дизеля запретили до конца месяца: главное за сутки

Путин поздравил школьников с 1 сентября, экспорт дизеля запретили до конца месяца: главное за сутки

Российский лидер Владимир Путин дал напутствие школьникам и студентам в День знаний, правительство продлило запрет на экспорт топлива для стабилизации цен на АЗС, а российские военные поразили тыловые объекты ВСУ в четырех областях.

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