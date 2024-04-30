Самарский вице-губернатор Холин пошел на стадион вместо возвращения в зону СВО

Самарского вице-губернатора Дмитрия Холина заметили на футбольном стадионе. Об этом сообщает "Ъ". Мужчина посетил матч "Крылья Советов" — "Краснодар" в сопровождении своего бывшего непосредственного командира генерал-лейтенанта Андрея Колотовкина.
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