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Жители Земли смогут увидеть парад планет

Жители Земли смогут увидеть парад планет

Понаблюдать за ним можно будет 28 февраля. Жители Земли смогут наблюдать 28 февраля парад планет. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского национального исследовательского политехнического университета, передает ТАСС.

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