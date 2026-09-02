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Газета.ру

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NYP: хозяин дома принял дикую рысь за грабителей и вызвал полицию

NYP: хозяин дома принял дикую рысь за грабителей и вызвал полицию

Житель города Киркленд в штате Вашингтон услышал подозрительный грохот внутри дома и решил, что к нему проник вор.

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