"Даже завалить не смог": поступок "бойца" на ночной улице попал на видео (кадры)

"Даже завалить не смог": поступок "бойца" на ночной улице попал на видео (кадры)

В социальной сети Instagram (12+) жители Приморья обсуждают поступок молодого человека на улице, который попал на камеру видеонаблюдения.

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