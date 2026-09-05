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Аналитик Поздняков: в ряде субъектов маткапитал можно направить на покупку авто

Аналитик Поздняков: в ряде субъектов маткапитал можно направить на покупку авто

На сегодняшний день купить автомобиль за счёт федерального материнского (семейного) капитала нельзя — это прямо противоречит действующему федеральному законодательству, согласно которому установлен исчерпывающий перечень направлений распоряжения такими средствами, в который транспортные средства не входят.

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