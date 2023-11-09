Тренер "Зенита" Оливейра: мы серьезно наказали Вендела

Ассистент главного тренера "Зенита" Сергея Семака Виллиам де Оливейра рассказал, что бразильский нападающий команды Вендел понес серьезное наказание за то, что пропустил предсезонный сбор команды и пытался форсировать свой трансфер из российского клуба.