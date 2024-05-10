Centrus попросит США отказаться от запрета на импорт обогащенного урана из РФ

Американская корпорация Centrus, являющаяся крупнейшей в стране в области ядерного топливного цикла, намерена обратиться к профильным ведомствам США с запросом внести исключения в закон на запрет импорта из РФ обогащенного урана, следует из отчета компании об итогах работы в первом квартале 2024 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии