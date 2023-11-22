«Растят дебилов»: на ОГЭ разрешили приносить калькуляторы

И треснул мир напополам. Родительское сообщество бурлит и высказывается: на ОГЭ по математике официально разрешили пользоваться калькулятором! Одни ликуют: наконец-то чиновники от педагогики прозрели и не будут мучить детей.
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