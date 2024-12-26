Участниками заключительного этапа олимпиады «Я – профессионал» станут 121 студент Рязанской области

Олимпиада «Я – профессионал» ежегодно объединяет самых талантливых и активных студентов страны.По итогам отборочного этапа VIII сезона олимпиады «Я – профессионал» президентской платформы «Россия – страна возможностей», 121 студент Рязанской области успешно справились с заданиями и продолжат бороться за победу.
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