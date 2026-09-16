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«Депрессию я лечу с помощью своего трудоголизма»: Анастасия Волочкова вернулась к работе у станка после травм и операций

«Депрессию я лечу с помощью своего трудоголизма»: Анастасия Волочкова вернулась к работе у станка после травм и операций

Российская балерина Анастасия Волочкова раскрыла, как справляется с депрессией. По её словам, выручает трудоголизм, передаёт Общественная Служба Новостей.

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