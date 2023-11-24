Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 009 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Stilianos Kanakidis
    Евреи на время отдали эстафетную палочку Гитлеру, что бы он почистил их нацию. Идеология фашизма- детище евреев.Гитлер оказываетс...
  • Константин Забудаев
    Дык они всегда такими были. Почитайте Ветхий Завет, там хорошо описаны нацистские принципы их идеологии.Гитлер оказываетс...
  • Искандер
    Один из главарей сионистов В.Жаботинский, которого Муссолини называл еврейским фашистом: «Даже тогда, когда есть в че...Гитлер оказываетс...

Как бы я увеличивала рождаемость

Как бы я увеличивала рождаемость

Ну а если серьезно? Если бы меня поймали, скрутили в бараний рог, и говорят: давай, делай так, чтобы рождаемость увеличивалась.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИМ
Ильдус Мамлеев
Сразу видно что статью девушка писала которая до сих пор в &quot;облаках летает&quot;. Государству нужны граждане, но при этом оно (государство) ни чего не хочет делать (и вкладывать деньги, в том числе) для улучшения демографии в стране. Я бы даже сказал, делает все (и даже больше), что бы люди совсем не рожали в России! Для увеличения рождаемости в России нужна политика министерство по демографии, комплексный подход с перспективой на будущее. Только не надо мне сейчас говорить, что нет денег, деньги есть и в огромных количествах, мы в России без проблем, за 10 лет, можем увеличить население хоть до 500 миллионов (и ценные специалисты из Средней Азии, здесь совсем не при чем всех кто заехали надо срочно всех домой депортировать). Но для этого нужны умные люди у власти, а не эти клоуны с двойным гражданством, что в ГД и Министерствах и ведомствах &quot;плотно окопались&quot; только и всего. А вот как это очень быстро сделать, совсем другая история.
Ответить
15 час.
Виктор Волошин
👍
Ответить
15 час.
Сергей Алексеев
При капитализме проблема не решается... Если цель прибыль, а не достижение цели.
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх