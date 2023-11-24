Как бы я увеличивала рождаемость

ИМ

Ильдус Мамлеев

Сразу видно что статью девушка писала которая до сих пор в "облаках летает". Государству нужны граждане, но при этом оно (государство) ни чего не хочет делать (и вкладывать деньги, в том числе) для улучшения демографии в стране. Я бы даже сказал, делает все (и даже больше), что бы люди совсем не рожали в России! Для увеличения рождаемости в России нужна политика министерство по демографии, комплексный подход с перспективой на будущее. Только не надо мне сейчас говорить, что нет денег, деньги есть и в огромных количествах, мы в России без проблем, за 10 лет, можем увеличить население хоть до 500 миллионов (и ценные специалисты из Средней Азии, здесь совсем не при чем всех кто заехали надо срочно всех домой депортировать). Но для этого нужны умные люди у власти, а не эти клоуны с двойным гражданством, что в ГД и Министерствах и ведомствах "плотно окопались" только и всего. А вот как это очень быстро сделать, совсем другая история.