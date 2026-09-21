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В одном из районов Барнаула не будет горячей воды до полудня

В одном из районов Барнаула не будет горячей воды до полудня

Отключения коснулись 45 адресов В Барнауле энергетики меняют сальниковый компенсатор на магистральной сети в районе домов № 26 и 28 по улице Деповской, сообщает "СГК-Алтай".

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