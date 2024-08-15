Накрываем курицу листом тонкого теста. Одна деталь, но теперь у нас блюдо, которое не стыдно подать в ресторане

Курица может показаться обычным выбором для ужина, но этот рецепт изменит ваше представление. Сочные куриные бедрышки, овощи и грибы готовятся на одной сковороде, а сверху все покрывается тончайшим листом теста.
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