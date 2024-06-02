🇸🇾🇺🇸🇹🇷 О возможной эскалации в районе расселения курдов Раз уж мы на днях опять заговорили о Сирии, Турции и курдах, то следует упомянуть важную тенденцию, которая наблюдается в последние месяцы.
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🇸🇾🇺🇸🇹🇷 О возможной эскалации в районе расселения курдов Раз уж мы на днях опять заговорили о Сирии, Турции и курдах, то следует упомянуть важную тенденцию, которая наблюдается в последние месяцы.
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