Хоммельс призывает Европу к технологической независимости от США

Клаус Хоммельс, глава совета Фонда инноваций НАТО, критикует ограничения Anthropic и призывает Европу к независимости в технологиях и финансировании, ссылаясь на блокировку США доступа к передовым ИИ-моделям по соображениям национальной безопасности.
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