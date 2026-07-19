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Царьград

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Хоммельс призывает Европу к технологической независимости от США

Хоммельс призывает Европу к технологической независимости от США

Клаус Хоммельс, глава совета Фонда инноваций НАТО, критикует ограничения Anthropic и призывает Европу к независимости в технологиях и финансировании, ссылаясь на блокировку США доступа к передовым ИИ-моделям по соображениям национальной безопасности.

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