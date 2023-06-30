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5 российских вратарей выбраны на драфте НХЛ – повторение рекорда. Заврагин и Волохин из «Мамонтов Югры» – 1-й и 2-й в списке

Впервые столько российских голкиперов на одном драфте выбрали в 2021 году.  В этот раз «Филадельфия» взяла Егора Заврагина (3-й раунд, 87-й номер), «Монреаль» – Евгения Волохина (5-й раунд, 144-й номер).

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