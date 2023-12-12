Анатолий Шарий: Розовые очки и победные обещания: реальная ситуация на фронте, скрытая от Зеленского

Financial Times. Условно назвал бы «Дотрынделись или Владимир, сливайте воду»: «Более 650 дней подряд Зеленский выступает с видеообращением к нации — восхваляя свои войска, отмечая успехи на линии фронта и подтверждая решимость перед лицом российской агрессии.
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