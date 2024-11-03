Аниматора "Рататуя" и "Утиных историй" приговорили к 25 годам тюрьмы за педофилию и торговлю людьми

Суд присяжных приговорил одного из ведущих аниматоров Disney и Pixar, 59-летнего Болхема Бушиба, к 25 годам за педофилию, соучастие в изнасилованиях и торговлю людьми.
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