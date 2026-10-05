Главную сцену Ямала готовятся открыть 6 декабря в Новом Уренгое

Крупнейший объект культуры в регионе — арт-центр «ГАЗ» — скоро заработает в Новом Уренгое. В здании площадью 40 тысяч квадратных метров строители завершают внутреннюю отделку и пусконаладку инженерных систем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- G Минтранс оценил р...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым