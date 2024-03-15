Эксперты-криминалисты УМВД России по Калужской области провели экскурсию для одаренных детей

Сотрудники Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Калужской области провели экскурсию для учеников Регионального центра одаренных детей ГАУ КО «Центр Развитие».
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