Жители Серебрянки страдают от беспечности малолетних мотохамов

Очевидцы в соцсетях сообщили, что дети без шлемов ежедневно гоняют по всему посёлку, в том числе лавируя между потоком машин Правоохранительные органы отреагировали на информацию в социальных сетях о юных мотохамах в посёлке Серебрянка под Смоленском.