Жители Серебрянки страдают от беспечности малолетних мотохамов

Очевидцы в соцсетях сообщили, что дети без шлемов ежедневно гоняют по всему посёлку, в том числе лавируя между потоком машин Правоохранительные органы отреагировали на информацию в социальных сетях о юных мотохамах в посёлке Серебрянка под Смоленском.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии