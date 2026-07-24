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Царьград

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В Краснодаре задержали 19-летнюю девушку за съемку горящего склада после атаки БПЛА

В Краснодаре задержали 19-летнюю девушку за съемку горящего склада после атаки БПЛА

Краснодар подвергся массированной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов в ночь на 22 июля.

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