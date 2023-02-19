В Кремле прокомментировали слова Нуланд, назвавшей Крым законной военной целью Киева

Официальный представитель Кремля объяснил, как эту точку зрения воспринимает руководство России.В Москве считают, что высказывание Нуланд о Крыме – как законной мишени для Киева ещё раз доказало, насколько глубоки разногласия между Россией и США.
Официальный представитель Кремля объяснил, как эту точку зрения воспринимает руководство России.В Москве считают, что высказывание Нуланд о Крыме – как законной мишени для Киева ещё раз доказало, насколько глубоки разногласия между Россией и США.
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