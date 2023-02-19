Царьград

5 404 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Николаевич
    Да у нас полно мудаков и дебилов с высшим специальным образованием не только в армии но и на гражданке на руководящих...Скандал с отставк...
  • Vitaly Arkhipov
    При прочтении материала в голове одна мысль-БРЕД. Люди, имеющие огромные заслуги,опыт, авторитет среди однополчан, вд...Очень запутанная ...
  • Сергей Бессонов
    "Контрнаступление. Это условие США". Богатый опыт Первой и особенно Второй мировых войн и последующих военных конфлик...Киев идёт в контр...

В Кремле прокомментировали слова Нуланд, назвавшей Крым законной военной целью Киева

В Кремле прокомментировали слова Нуланд, назвавшей Крым законной военной целью Киева

Официальный представитель Кремля объяснил, как эту точку зрения воспринимает руководство России.В Москве считают, что высказывание Нуланд о Крыме – как законной мишени для Киева ещё раз доказало, насколько глубоки разногласия между Россией и США.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх