Первый пациент с чипом в мозге от Илона Маска показал, как играет в шахматы

Парализованный мужчина смог двигать курсором.фото: twitter.com/neuralink--> Компания Илона Маска Neuralink показала видео, на котором первый пациент с имплантом в мозге Нолан Арбо играет в шахматы, передвигая фигуры силой мысли.
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