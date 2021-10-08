Тайная доктрина

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Конец света по Ньютону

Конец света по Ньютону

Тайна ХХ века. Золотая серия. Люди-феномены   Конец света по Ньютону «Это может случиться и раньше, и позже вычисленной даты (2020 года нашей эры по григорианскому календарю), но я не вижу никакого смысла в том, чтобы конец наступил раньше этой даты.

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Юрий Ильинов
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