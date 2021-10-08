Тайна ХХ века. Золотая серия. Люди-феномены Конец света по Ньютону «Это может случиться и раньше, и позже вычисленной даты (2020 года нашей эры по григорианскому календарю), но я не вижу никакого смысла в том, чтобы конец наступил раньше этой даты.