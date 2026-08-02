Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

37 074 подписчика

Военкоры сообщили о подготовке массированного удара по Украине

Военкоры сообщили о подготовке массированного удара по Украине

Более 80 единиц баллистических и гиперзвуковых ракет нацелены на Киев этой ночью. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna) со ссылкой на мониторинговые ресурсы Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии