Военкоры сообщили о подготовке массированного удара по Украине

Более 80 единиц баллистических и гиперзвуковых ракет нацелены на Киев этой ночью. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna) со ссылкой на мониторинговые ресурсы Украины.
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