Расчеты «Гиацинт-Б» уничтожили гаубицу М777 и БМП Bradley ВСУ в зоне СВО

Расчеты 152-миллиметровых буксируемых пушек «Гиацинт-Б» гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» в зоне проведения специальной военной операции уничтожили гаубицу М777, боевую машину пехоты (БМП) Bradley и укрепленные опорные пункты с живой силой противника.
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