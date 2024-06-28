За прошедшие дежурные сутки зарегистрировано 3 ДТП с пострадавшими

В 12-55 в Иванове на проспекте Ленина 35-летняя женщина, управляя автомобилем «Шкода Октавия» совершила наезд на движущегося по полосе, предназначенной для движения велосипедистов, электросамокат под управлением 16-летнего подростка, который после медицинского осмотра оставлен на месте происшествия.