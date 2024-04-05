Охотникам Хакасии напомнили об ответственности за несдачу разрешений с отметками о добытой дичи

31 марта закончился сезон охоты на волков, сообщает НИА-Хакасия. Минприроды Хакасии напоминает охотникам, что до 20 апреля они обязаны сдать полученные разрешения с отметками о добытой дичи в место их выдачи.
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