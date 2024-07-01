НАТО отправит чиновника на Украину и создаст новое командование в ФРГ

Global Look Press/IMAGO/Thomas Trutschel НАТО отправит на Украину высокопоставленного гражданского чиновника, а также создаст в немецком Висбадене новое командование с целью оказания киевскому режиму долгосрочной помощи, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников США и НАТО.
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