Россия может опубликовать еще один список своих граждан, разыскиваемых в Курской области. Об этом сообщил в интервью РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
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