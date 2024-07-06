Как приготовить грибной суп: 4 простых рецепта

Классический грибной суп Чтобы приготовить такой суп, вам понадобятся: 500 г свежих грибов (шампиньоны, лисички или другие) 1 литр овощного или грибного бульона 1 луковица 2 зубчика чеснока 2 столовые ложки растительного масла 200 мл сливок (по желанию) Соль и перец по вкусу Свежая зелень для украшения Пошаговое приготовление: Грибы мелко нарежьте, лук и чеснок […].