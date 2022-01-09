Совпало: в Германии приостановил работу крупный производитель удобрений, принадлежащий премьеру Чехии Бабишу

В Европе длительное время строили своё финансовое благополучие за счёт недорогих российских ресурсов, но как только их стоимость приблизилась к рыночным значениям, так сразу оказалось, что европейская экономическая модель начала пробуксовывать.
В Европе длительное время строили своё финансовое благополучие за счёт недорогих российских ресурсов, но как только их стоимость приблизилась к рыночным значениям, так сразу оказалось, что европейская экономическая модель начала пробуксовывать.
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