Закон и Порядок

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Совпало: в Германии приостановил работу крупный производитель удобрений, принадлежащий премьеру Чехии Бабишу

Совпало: в Германии приостановил работу крупный производитель удобрений, принадлежащий премьеру Чехии Бабишу

В Европе длительное время строили своё финансовое благополучие за счёт недорогих российских ресурсов, но как только их стоимость приблизилась к рыночным значениям, так сразу оказалось, что европейская экономическая модель начала пробуксовывать.

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