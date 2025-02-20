В Татарстане стартовала акция «80 дней до Победы»

80 дней до победы. В Татарстане стартовала акция, приуроченная к Великому празднику. Начало было символичным — знак памяти о павших героях, подвиге советского народа передали молодому поколению татарстанцев — студентам университетов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии