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Эдуард Цеев: «Это нормальная мужская работа – защищать свою Родину»

Эдуард Цеев: «Это нормальная мужская работа – защищать свою Родину»

Теми, кто в час трудных испытаний Родины проявлял высочайшее мужество и храбрость, решительность и целеустремлённость, совершал выдающиеся поступки во имя своей страны и своего народа, всегда гордилась Россия.

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