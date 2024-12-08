Эдуард Цеев: «Это нормальная мужская работа – защищать свою Родину»

Теми, кто в час трудных испытаний Родины проявлял высочайшее мужество и храбрость, решительность и целеустремлённость, совершал выдающиеся поступки во имя своей страны и своего народа, всегда гордилась Россия.
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