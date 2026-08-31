В Севастополе определили победителей турнира по теннису на Кубок губернатора

Турнир по теннису на Кубок губернатора завершился в Севастополе. Он объединил свыше 200 спортсменов. на протяжении четырёх дней участники боролись за призовые места в разных возрастных категориях от 8 до 18 лет.
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