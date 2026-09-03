МИД КНР призвал США не подрывать режим нераспространения ядерного оружия

Министерство иностранных дел Китая выступило с заявлением, в котором подчеркнуло необходимость сохранения режима нераспространения ядерного оружия (РНЯО) и призвало Соединённые Штаты избегать действий, способных подорвать этот режим.
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