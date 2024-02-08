NEE: как минимум 70 видов завезенных червей разрушают экосистемы США и Канады

Международная группа ученых из Стэнфордского университета в США, Университета Сорбонны во Франции и других научных учреждений полагает, что природа Северной Америки находится в опасности из-за большого количества инвазивных (прибывших извне) видов червей.
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