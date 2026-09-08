Думаю, что очень показательны не сами выборы в Саксонии, а реакция на них. Коллективный, якобы демократический Запад все время твердит, что выборы — это лакмусовая бумажка демократии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Я знаю правду» —...
- «Ой, а в ЕС и Япо...
- Дизельная сделка ...
В общем ничего определённого и значимого за неделю не произошло, "трамповская" Луна и такие же "смутные" попытки возобновить трёхсторонние переговоры, и победа на местных выборах АдГ как слабая надежда на какие-то перемены в руководстве Германии.
ЯНКИ РЕШИЛИ ЧТО лУНА ПРИНАДЛЕЖИТ ИМ- НУ ЧТО Ж ПОДОЖДЕМ -КОГДА ОНИ УСТРОЯТ ТАМ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЮ И СОЗДАДУТ ПЕРВОЕ ПОСЕЛЕНИЕ!