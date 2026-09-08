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Демократия и власть, переговоры о переговорах и «Луна наша»: утренний кофе и новости

Демократия и власть, переговоры о переговорах и «Луна наша»: утренний кофе и новости

  Думаю, что очень показательны не сами выборы в Саксонии, а реакция на них. Коллективный, якобы демократический Запад все время твердит, что выборы — это лакмусовая бумажка демократии.

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Игорь Кузнецов

В общем ничего определённого и значимого за неделю не произошло, "трамповская" Луна и такие же "смутные" попытки возобновить трёхсторонние переговоры, и победа на местных выборах АдГ как слабая надежда на какие-то перемены в руководстве Германии.